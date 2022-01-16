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Баранец: США не смогут помешать России разместить вооружение на Кубе

  /   Обновлено: 16 января 2022 04:39
Политика
Баранец: США не смогут помешать России разместить вооружение на Кубе
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 16 января. Размещение российских ракетных установок на Кубе или в Венесуэле поставит под прицел важные инфраструктурные объекты США в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью каналу RTVI заявил, что Россия может пойти на серьезные ответные шаги в случае продвижения НАТО на восток. По его словам, не исключено, что российские ракеты появятся на Кубе или в Венесуэле. Американское правительство крайне негативно восприняло это высказывание.

Баранец поддержал Рябкова, заявив, что вблизи российских границ находятся десятки военных объектов США. В данной ситуации зеркальный ответ как нельзя кстати. Кроме того, страны Латинской Америки сами могут попросить поддержки у Москвы. При таком развитии событий попытки США помешать РФ разместить вооружение просто обречены.

«Мозги американских политиков и генералов явно еще не отстираны от грязной идеологии всевластия. Они все еще чувствуют себя политиками земного шарика, которым все дозволено, и которые считают, что оппоненты должны играть только по американским правилам», — возмутился Баранец.

Однако, судя по последним данным, Вашингтон намерен продолжать курс деэскалации в российско-американских отношениях. Представитель Госдепартамента в интервью изданию Newsweek заявил, что США хотят вести диалог с РФ по вопросам безопасности.

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Виктор Баранец куба вооружение зеркальный ответ россия и сша
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