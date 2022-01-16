Песков: Киев винит Москву даже за плохую погоду на фоне кибератак на украинские сайты

Москва, 16 января. Украина видит вину России даже в плохой погоде. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналисту американского телеканала CNN на вопрос о «причастности» Москвы к кибератакам на сайты украинских госорганов.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона в курсе заявлений, что якобы за прошедшими на Украине хакерскими нападениями стоит Москва. По словам Пескова, такие слова являются «очередным бездоказательным обвинением» в адрес РФ.

«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — сказал Дмитрий Песков.

На днях секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия якобы с вероятностью 99,9% ответственна за кибератаки на порталы правительства страны. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва никогда не угрожала соседствующему государству и его гражданам.