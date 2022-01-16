Bloomberg: пьяные вечеринки Бориса Джонсона превратили его в посмешище

Лондон, 16 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за вечеринок, которые он регулярно утсраивал вопреки условиям локдауна. Авторы портала Bloomberg обратили внимание, что поведение политика сделало из него посмешище.

Журналисты допускают, что после вскрывшейся информации о «винных пятницах» Джонсона могут вынудить покинуть свой пост. Сейчас даже в рядах его Консервативной партии Великобритании тори зашептались о том, что премьер-министру не место на занимаемой должности. Вдобавок к этому авторитет и рейтинг премьер-министра стремительно падает и потому, что его персону стали откровенно высмеивать в Сети и СМИ.

Например, в Twitter набирает популярность видео, на котором несколько десятков протестующих собрались у резиденции Джонсона. Люди надели классические костюмы, лица закрыли масками, изображающими лицо премьера, а на головы водрузили парики, напоминающие соломенную шевелюру политика. Ролик посмотрели уже 3,7 млн пользователей.

«Меня зовут Борис, я люблю веселиться», — скандировали протестующие.

Pr Scr twitter.com / Pr Scr twitter.com @NoContextBrits

Борис Джонсон и до этих пор становился объектом насмешек. В частности, в Сети то и дело подшучивали над его стремлением подражать своему далекому предшественнику Уинстону Черчиллю, который в Соединенном Королевстве признан величайшим британцем в истории. Однако теперь скандальный шлейф действующего премьера едва ли позволит ему приблизиться к образу умного и грамотного политического деятеля.

Информацию о разгульном поведении премьер-министра вопреки пандемийным ограничениям ранее представило издание Mirror. По данным источников, Джонсон каждую неделю собирал своих помощников — 50 человек, — чтобы «выпустить пар». Тусовки главы британского правительства набрали такую популярность, что участники вложили деньги на покупку холодильника для напитков. Для каждого вечера в одном из магазинов в Вестминстере приобретали около 34 бутылок вина. Также по словам инсайдера, вечеринку не стали отменять даже накануне похорон принца Филиппа.