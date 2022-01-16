Стриженова показала ведущую закрытую жизнь звезду фильма «Гардемарины» Машную

Москва, 16 января. Телеведущая Екатерина Стриженова и заслуженная артистка России Ольга Машная устроили девичник. Журналистка сфотографировала подругу и опубликовала снимок в своем профиле в соцсетях.

Машная стала знаменитой благодаря роли в кинокартине «Гардемарины, вперед!». После этого фильма артистка так и не снялась в какой-то более выдающейся работе. Она ведет затворнический образ жизни, из-за чего многие поклонники переживают за благополучие исполнительницы Софьи Зотовой. Однако Стриженова развеяла все слухи и показала Машную в добром здравии.

«Сегодня от Ольги Машной жульены в перце и галантин! Я так и не поняла, как из курицы можно вынуть все кости и не повредить ее красоту», — написала Стриженова.

Pr Scr instagram.com / @strizhenovae

Пользователи Сети обрадовались при виде звезды «Гардемаринов» и признались, что очень по ней скучают. Некоторые также обратили внимание на грустный взгляд Машной.

«Прекрасная Ольга! Только грустная какая-то. Нужно ей почаще в люди выбираться», — заметил комментатор.

«Милая, дорогая! Любим и ждем!» — написал юзер.

«Ну какая умница, какая красавица! Жаль, что нечасто ее видим…», — посетовал подписчик.

Актер Владимир Шевельков ранее раскритиковал картину «Гардемарины, вперед!» и ее режиссера Светлану Дружинину. Он заявил, что последняя получила славу только благодаря звездному актерскому составу.