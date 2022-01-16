«Ювентус» готов предложить петербургскому «Зениту» 5 млн евро за Сердара Азмуна

Санкт-Петербург, 16 января. Туринский «Ювентус» предлагает «Зениту» 5 миллионов евро за иранского нападающего Сердара Азмуна. Итальянский клуб планирует приобрести 27-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, передает портал Tuttosport.

Кандидатура Азмуна нужна туринцам для замены форварда Федерико Кьезы. Футболист получил разрыв передней крестообразной связки в матче чемпионата Италии с «Ромой» и не сможет представлять цвета итальянского клуба по меньшей мере до конца сезона.

Соглашение Сердара Азмуна с петербургским «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. В нынешнем сезоне иранец провел 21 матч, в которых забил десять голов и стал автором четырех голевых пасов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется 25 млн евро.

В то же время генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что петербуржцы не отпустят Азмуна этой зимой. Он отмечал, что отыскать нападающего такого уровня на рынке крайне сложно.