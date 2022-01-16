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Автоэксперт Межибовский дал два совета по продлению срока службы машины

  /   Обновлено: 16 января 2022 04:26
Общество
Автоэксперт Межибовский дал два совета по продлению срока службы машины
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 января. Многих российских водителей волнует вопрос, как продлить срок службы транспортного средства. В первую очередь этот показатель зависит от режима эксплуатации машины, рассказал автоэксперт, шеф-редактор телеканала «Драйв» Илья Межибовский.

Он подчеркнул, что для сохранения уровня износа транспортного средства в норме скорость движения по трассе должна быть постоянной и находиться на уровне 80 километров в час, передает радио Sputnik.

«Оптимальный режим использования машины — это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей — возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики», — объяснил Межибовский.

Однако постоянно поддерживать такой режим езды невозможно. Поэтому, подчеркнул автоэксперт, важно регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля и вовремя менять моторное масло. По словам Межибовского, это рекомендуется делать даже чаще, чем советует производитель.

Ранее автоэксперт Павел Сидоров определил основные причины, по которым машина может не заводиться зимой. К ним он отнес проблемы с аккумулятором, а также низкое качество топлива и моторного масла.

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автомобиль езда срок службы манера вождения эксплуатация авто
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