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Забытое пророчество: Распутин предупреждал человечество о злодеяниях «трех голодных змей»

Общество
Забытое пророчество: Распутин предупреждал человечество о злодеяниях «трех голодных змей»
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 16 января. Хаос и смена миропорядка из-за «трех голодных змей» ожидают мир в XXI веке. Такое пророчество сто лет назад озвучил целитель и друг царской семьи Григорий Распутин.

Пользователи Сети вспомнили забытые предсказания старца и начали их активно обсуждать. Предупреждения гласят, что «три голодные змеи» «поползут» по Европе и погрузят мир в хаос.

«У них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же», — гласит прижизненное откровение.

Инициатором и виновником человеческих бед станет «западный князь», который завладеет поддержкой охотников за легкими деньгами. Однако с востока придет еще один «князь», который принесет людям деградацию и нищету. Распутин также утверждал, что «три молнии», спалят землю «меж священных рек, пальмового сада и лилий».

Португальский предсказатель Орасио Вильегас ранее предрек начало третьей мировой войны, которую развяжет бывший президент США Дональд Трамп. Пророк заверил, что участниками конфликта станут четыре ядерные державы.

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мировая война распутин пророчество
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