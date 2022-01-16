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Пенсионный эксперт Киреева объяснила способ получить прибавку к выплатам по старости

  /   Обновлено: 16 января 2022 04:12
Экономика
Пенсионный эксперт Киреева объяснила способ получить прибавку к выплатам по старости
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 января. Россияне, получающие выплаты по старости, могут увеличить их размер на 4 тысячи рублей. Для этого им необходимо получить определенную справку, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Она объяснила, что размер отчислений по старости зависит от суммы специальных баллов. По словам эксперта, увеличение объема выплат происходит после предоставления сведения об утерянных периодах работы. Соответствующий документ граждане могут получить бесплатно по запросу в Пенсионный фонд России, передает слова Киреевой PRIMPRESS.

Как отметила эксперт, на основании выписки из личного дела держателям выплат необходимо проанализировать все учтенные периоды стажа. После этого им нужно определить моменты, которые не были засчитаны. По словам Киреевой, таким образом пенсионеры могут получить законные основания для прибавки к отчислениям по старости. Максимальный размер данных дополнений к выплатам составляет до 4 тысяч рублей.

Также ранее стало известно, что неработающие российские пенсионеры смогут получать выплаты в размере 19 тысяч рублей. Ожидается, что в 2024 году сумма отчислений по старости составит 18 733 рубля, а за счет инфляции она будет еще больше.

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