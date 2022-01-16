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Эксперт в сфере газовой промышленности Келер предрек запуск «СП-2» в 2022 году

  /   Обновлено: 16 января 2022 04:09
Экономика
Эксперт в сфере газовой промышленности Келер предрек запуск «СП-2» в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 16 января. Российский трубопровод «Северный поток — 2» заработает уже в 2022 году, что скажется на стоимости газа. Об этом заявил директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер.

Запуск российского газопровода стабилизирует цены на голубое топливо, они перестанут так стремительно меняться, как сейчас. Тим Келер уверен, что ресурс подешевеет, так ни европейские партнеры, ни «Газпром» не заинтересованы в высоких ценах, передает издание РЕН ТВ.

«Высокие цены приведут к сокращению потребления газа, потому что высокие цены останавливают промышленное производство. Поэтому "Газпром" уж точно не заинтересован в слишком высоких ценах. Нам нужно найти ситуацию, которая снизит цены до устойчивого уровня, чтобы потенциал природного газа для ЕС мог быть использован европейским потребителем», — пояснил Келер.

Читатели польского издания Interia ранее выступили в поддержку «Северного потока — 2». Они заявили о необходимости срочного запуска трубопровода, чтобы газ в Европе стал дешевле.

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германия запуск Северный поток — 2
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