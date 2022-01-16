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Президент Чехии Земан осудил дипломатический бойкот в отношении Олимпийских игр в Пекине

Политика
Президент Чехии Земан осудил дипломатический бойкот в отношении Олимпийских игр в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Прага, 16 января. Дипломатический бойкот грядущих Олимпийских игр в Пекине приведет к злоупотреблению идеей турнира в политических целях. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в своем видеообращение к членам национальной сборной, направляющейся в Китай.

Лидер государства выступил с решительным осуждением подобных действий. Соответствующая запись была выложена на сайте Пражского града.

«Мы уже это испытали в прошлом — в Москве (летняя Олимпиада 1980 года) и Лос-Анджелесе (летние Олимпийские игры 1984 года). Сейчас (мы наблюдаем более) слабую форму такого злоупотребления, когда бойкот объявляется только (на уровне) политиков, а не спортсменов. Честно сказать, если некоторые политические функционеры не будут на Олимпиаде, ничего страшного не произойдет», — отметил Земан.

О дипломатическом бойкоте, предполагающим отказ от посещения Олимпиады-2022 официальными лицами, первыми объявили Соединенные Штаты. Инициативу поддержали Австралия, Великобритании и Канада. Не отправили свою правительственную делегацию и Нидерланды, однако связь с бойкотом страна отрицает.

Швейцария ранее выступила с предложением о переносе Олимпийских игр. Связано данное решение с ростом заражений коронавирусом.

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Все новости / Политика / Президент Чехии Земан осудил дипломатический бойкот в отношении Олимпийских игр в Пекине
Милош Земан чехия дипломатический бойкот олимпиада в пекине
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