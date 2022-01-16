Головин не попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции против «Клермона»

Монако, 16 января. Полузащитник «Монако» и игрок сборной России по футболу Александр Головин не сможет принять участие в матче чемпионата Франции против «Клермона», так как не успел до конца восстановиться после травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В составе французского клуба россиянин выступает с 2018 года. В сезоне 2021/22 Головин принял участие в 23 официальных матчах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Контракт футболиста с «Монако» истекает в 2024 году. Трансферная стоимость Головина, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 25 млн евро.

Встреча монегасков против «Клермона» пройдет 16 января. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Тем временем руководство «Монако» не устраивает главный тренер команды — Нико Ковач. По информации Get French Football News, боссы французского клуба не удовлетворены отсутствие индивидуального прогресса игроков.