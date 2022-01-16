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Ленобласть запросила 25 тысяч доз «Спутника М» для детей от 12 до 17 лет

Общество
Ленобласть запросила 25 тысяч доз «Спутника М» для детей от 12 до 17 лет
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 16 января. Российские регионы отправили в министерство здравоохранения предпочтения по объему доз вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М». Так, Ленинградская область запросила у ведомства ровно 25 тысяч доз препарата, пишет газета «Известия».

На данный момент уточняется информация о том, когда и в каких количествах субъектам поставят вакцины для детей от 12 до 17 лет. По данным издания, в Чувашской Республике запросили более 25 тысяч доз препарата, в Калужской области – 28 000. В Красноярском крае планируется привить 22 тысячи подростков из 190 тысяч. Как пояснили во Владимирской области, родители более чем пяти тысяч детей уже дали свое согласие на вакцинацию ребенка.

Безопасность «Спутника М» в вопросе вакцинации подростков неоднократно подтверждали многие эксперты, в их числе – иммунолог Николай Крючков. Специалист отмечал необычный подход в варианте прививания детей – в препарате будет снижен объем действующего вещества.

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регионы россии вакцина от коронавируса спутник м
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