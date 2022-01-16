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Муж Нюши намекнул на мистическое происхождение имени новорожденного сына

  /   Обновлено: 16 января 2022 03:37
Шоу-бизнес
Муж Нюши намекнул на мистическое происхождение имени новорожденного сына
instagram.com  /  @nyusha_nyusha

Москва, 16 января. Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями во второй раз в декабре прошлого года. Сына от публики они тщательно скрывают, однако счастливый отец делится интересными фактами со своими подписчиками.

Родители не показывают лицо малыша и не называют его имя. В связи с этим подписчики неустанно гадают, что же родители могли выдумать на этот раз. Небольшой намек дал сам Игорь. По его словам, у имени сына очень интересная и даже мистическая история.

«У него прекрасное имя. Которое он сам выбрал похоже. История с именем очень мистическая. Я думаю, мы как-нибудь расскажем», — написал Сивов в своем Instagram-аккаунте.

Старшей дочке Нюши также досталось непростое имя. Зовут ее Серафима-Симба. Это породило множество шуток от подписчиков, которые теперь предлагают называть сына Тимоном или Пумбой. Однако счастливую маму такие выпады не обижают.

«Быть ли Пумбе? Совсем не представляю какое имя ждет малыша… если честно, мы еще даже не думали. А вы мне уже кучу опций предложили», — писала ранее певица.

В текущем году пополнения в семье ждут как российские, так и зарубежные звезды. Среди них Эшли Грэм, Ангелина Суркова, Джорджина Родригес и другие.

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Все новости / Шоу-бизнес / Муж Нюши намекнул на мистическое происхождение имени новорожденного сына
нюша имя игорь сивов новорожденный сын мистическая история
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