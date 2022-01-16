Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 04:58
04:57
Экономика
Политика Варшавы лишила граждан Польши доступного газа
04:55
Армия
Американский журнал NI заинтересовался дебютом бомбардировщика Ту-160М
04:53
Общество
Прыжки в сугроб обернулись для сахалинского тиктокера поездкой в полицию
04:48
Политика
Политолог Акопов: союз Китая и России не нуждается в формальном закреплении
04:44
Армия
19FortyFive: Россия разрабатывает новые системы ПВО для уничтожения беспилотников
04:39
Политика
Баранец: США не смогут помешать России разместить вооружение на Кубе
04:39
Политика
Песков: Киев винит Москву даже за плохую погоду на фоне кибератак на украинские сайты
04:32
Политика
Bloomberg: пьяные вечеринки Бориса Джонсона превратили его в посмешище
04:30
Шоу-бизнес
Стриженова показала ведущую закрытую жизнь звезду фильма «Гардемарины» Машную
04:29
Спорт
«Ювентус» готов предложить петербургскому «Зениту» 5 млн евро за Сердара Азмуна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сборная России обыграла Норвегию в матче ЧЕ по гандболу

Спорт
Сборная России обыграла Норвегию в матче ЧЕ по гандболу
rushandball.ru  /  Федерация гандбола России

Кошице, 16 января. Российские гандболисты одержали верх в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы над соперниками из норвежской сборной со счетом 23:22 (14:12).

В другом матче группы F словаки оказались сильнее национальной команды Литвы 31:26 (15:8). Таким образом, сборная России расположилась на первом месте с двумя победами в двух матчах. В прошлом туре россияне победили Литву со счетом 29:27. Последняя встреча в группе F для команды из РФ пройдет против Словакии 17 января в 20:00 по московскому времени.

Европейское первенство по гандболу проходит в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Для выхода из группы необходимо занять первое или второе место. Сборной России хватит ничейного результата в последнем матче, чтобы пробиться в стадию плей-офф.

Недавно Федерация гандбола России (ФГР) переизбрала Сергея Шишкарева на пост президента организации. Он возглавляет ее с 2015 года.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Сборная России обыграла Норвегию в матче ЧЕ по гандболу
гандбол сборная россии чемпионат мира сборная норвегии
Комментировать