Сборная России обыграла Норвегию в матче ЧЕ по гандболу

Кошице, 16 января. Российские гандболисты одержали верх в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы над соперниками из норвежской сборной со счетом 23:22 (14:12).

В другом матче группы F словаки оказались сильнее национальной команды Литвы 31:26 (15:8). Таким образом, сборная России расположилась на первом месте с двумя победами в двух матчах. В прошлом туре россияне победили Литву со счетом 29:27. Последняя встреча в группе F для команды из РФ пройдет против Словакии 17 января в 20:00 по московскому времени.

Европейское первенство по гандболу проходит в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Для выхода из группы необходимо занять первое или второе место. Сборной России хватит ничейного результата в последнем матче, чтобы пробиться в стадию плей-офф.

Недавно Федерация гандбола России (ФГР) переизбрала Сергея Шишкарева на пост президента организации. Он возглавляет ее с 2015 года.