Российская вакцина от COVID-19 в виде спрея для носа будет двухкомпонентной

Москва, 16 января. Назальная вакцина от коронавируса будет состоять из двух компонентов, однако в случае ее применения в качестве бустера достаточно одной дозы.

Новая вакцина для профилактики COVID-19 в виде спрея для носа станет доступна уже в 2022 году. Она разрабатывается на базе уже существующего отечественного препарата «Спутник V».

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — пояснил РИА Новости руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург ранее заявил, что после применения назальной вакцины ПЦР-тест на COVID-19 может показать положительный результат, однако такое возможно лишь при очень концентрированном состоянии патогена. Это связано с тем, что препарат уничтожает вирус на слизистой крайне быстро.