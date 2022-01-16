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Монахи из монастырей горы Афон предрекли крах США и бегство американцев в Россию

  /   Обновлено: 16 января 2022 03:33
Политика
Монахи из монастырей горы Афон предрекли крах США и бегство американцев в Россию
pixabay.com

Москва, 16 января. Соединенные Штаты Америки совсем скоро «рухнут», а их жители будут искать спасение в России. Такое пророчество сделал умудренный опытом монах из монастыря горы Афон Стефан Карульский.

Он предупредил о крахе США, но что станет причиной катастрофы не пояснил. Другой же старец Элпидий Афонский объяснил, что страну разрушат внутренние противоречия и разрушительные природные явления, передают «Народные Новости».

«Америка будет подвержена совершенно небывалым и странным катастрофам, землетрясениям, смерчам и торнадо, внутри страны разгорится противостояние народа правительству. Вернется ей бумерангом все то, что натворила она в других странах», — предрек Элпидий.

Американцы при этом будут стараться спастись. Место их побега станут Россия и Сербия, уверены старцы.

Недавно португальский предсказатель Орасио Вильегас предупредил о скорой мировой войне между четырьмя ядерными державами. Он отметил, что инициатором конфликта станет бывший президент США Дональд Трамп. Предсказание актуально особенно сейчас, когда ситуация между разными политическими блоками напряжена до предела.

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