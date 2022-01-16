США хотят продолжить переговоры с Россией в области безопасности

Вашингтон, 16 января. Представитель Госдепартамента США выразил надежду на дальнейшие переговоры с Россией по вопросам безопасности. Об этом пишет журнал Newsweek.

Как отметил представитель американского госдепартамента, в ближайшее время станет ясно, заинтересована ли Россия в дипломатических отношениях. Вашингтон в эти дни продолжит координировать действия с союзниками и партнерами.

«Мы надеемся, что переговоры продолжатся, но, если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что они никогда не были готовы к взаимодействию. Ближайшие дни дадут большее представление о том, искренне ли РФ заинтересована в дипломатии: готовы ли они серьезно и добросовестно вести переговоры», — отметил чиновник.

Первый этап переговоров по вопросам безопасности между Россией с США и НАТО пока не дал конкретных результатов. По мнению посла Анатолия Антонова, дальнейший диалог будет зависеть от ответов на предложения Москвы.