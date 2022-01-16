Невнимательный сахалинец выехал на железнодорожные пути и угодил под поезд

Южно-Сахалинск, 16 января. Житель Смирныховского района, расположенного в Сахалинской области, угодил под поезд после того, как выехал на своем внедорожнике на железнодорожные пути. Происшествие случилось на 415 километре по направлению Корсаков — Ноглики.

По данным РЖД, машинист успел применить экстренное торможение и подать предупреждающий сигнал, однако от столкновения это не спасло. Локомотив двигался без составов, на дальнейшую работу поездов происшествие не повлияло, передает агентство «Сах.ком».

Как отметили в областном УГИБДД, водитель проехал на запрещенный сигнал, не заметив приближающегося поезда. Травм и смертей в результате столкновения удалось избежать. По факту инцидента уже проводится соответствующая проверка. В связи с происшествием в РЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечение ж/д переездов.

Подобная невнимательность в Вологде обернулась более печальными последствиями. Там мужчина не заметил грузовой состав, из-за чего погиб под его колесами.