Более 200 тысяч японцев ждет эвакуация из-за цунами на юго-западе страны

Токио, 16 января. Цунами высотой около 1,2 метра замечено на побережье островов Амами, расположенных на юго-западе Японии. Об этом передает телеканал NHK.

Местные власти выпустили предупреждение, в котором содержится предписание по эвакуации около 210 жителей. Указание распространяется на тех, кто проживает в районах северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы. Все эти префектуры находятся вблизи Тихого океана.

Информация о возможном ущербе от стихии пока не приводится. Согласно информации национального метеорологического управления Японии, в ближайшее время на острова Амами может обрушиться волна высотой до трех метров.

Извержение вулкана в Королевстве Тонга ранее спровоцировало затопление в городе Санта-Круз, штат Калифорния. Сильные волны наблюдаются и на Гавайях, где потоки воды сталкивают лодки.