Инвестор Верников посоветовал вкладываться в акции «Газпрома» и «Башнефти» в 2022 году

Москва, 16 января. Акции компаний, имеющих высокие дивиденды, покажут хорошую динамику в первой половине этого года. Такой прогноз составил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Так, в первой половине 2022 года ожидается значительное увеличение стоимости ценных бумаг «Газпрома» и «Башнефти». Согласно прогнозу, акции первой компании вырастут до 450 рублей, а второй — до 1580 рублей, рассказал Верников агентству «Прайм».

«После окончания дивидендного периода рынок станет показывать боковую динамику в связи с тем что политика ФРС по ужесточению денежной политики неблагоприятна для акций развивающихся рынков, — добавил инвестор.

Аналитик отметил, что во вторую половину этого года стоит вкладываться не в акции, а в облигации. Также в данный период ожидается снижение на всех мировых рынках, из-за чего с акциями необходима осторожность, заключил Верников.

Как отметил ранее финансист Михаил Ганелин, при инвестировании необходимо выбирать активы, которые не подведут. По его словам, самым безопасным из них является хранение средств на депозите в банке.