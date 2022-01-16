Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 03:27
03:20
Происшествия
Невнимательный сахалинец выехал на железнодорожные пути и угодил под поезд
03:18
Происшествия
Более 200 тысяч японцев ждет эвакуация из-за цунами на юго-западе страны
03:10
Происшествия
Жители Уссурийска спасли девочку от напавшей на нее бродячей собаки
03:09
Экономика
Инвестор Верников посоветовал вкладываться в акции «Газпрома» и «Башнефти» в 2022 году
02:54
Происшествия
Бригада пожарных ликвидировала возгорание в Невском районе Петербурга
02:48
Общество
Disney+ покажет мини-сериал о Санте Клаусе по мотивам одноименной франшизы с Тимом Алленом
02:41
Спорт
Капитан «Вашингтона» Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в пустые ворота
02:23
Общество
Диетолог Манакер: чернослив поможет притупить тягу к сладкому
02:21
Общество
Врач-гематолог Трахтман объяснил появление синяков на теле при COVID-19
02:04
Общество
Печатные СМИ на Украине теперь будут издаваться только на национальном языке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Инвестор Верников посоветовал вкладываться в акции «Газпрома» и «Башнефти» в 2022 году

Экономика
Инвестор Верников посоветовал вкладываться в акции «Газпрома» и «Башнефти» в 2022 году
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Москва, 16 января. Акции компаний, имеющих высокие дивиденды, покажут хорошую динамику в первой половине этого года. Такой прогноз составил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Так, в первой половине 2022 года ожидается значительное увеличение стоимости ценных бумаг «Газпрома» и «Башнефти». Согласно прогнозу, акции первой компании вырастут до 450 рублей, а второй — до 1580 рублей, рассказал Верников агентству «Прайм».

«После окончания дивидендного периода рынок станет показывать боковую динамику в связи с тем что политика ФРС по ужесточению денежной политики неблагоприятна для акций развивающихся рынков, — добавил инвестор.

Аналитик отметил, что во вторую половину этого года стоит вкладываться не в акции, а в облигации. Также в данный период ожидается снижение на всех мировых рынках, из-за чего с акциями необходима осторожность, заключил Верников.

Как отметил ранее финансист Михаил Ганелин, при инвестировании необходимо выбирать активы, которые не подведут. По его словам, самым безопасным из них является хранение средств на депозите в банке.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Инвестор Верников посоветовал вкладываться в акции «Газпрома» и «Башнефти» в 2022 году
Газпром башнефть акции инвестиции облигации
Комментировать