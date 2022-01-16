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Disney+ покажет мини-сериал о Санте Клаусе по мотивам одноименной франшизы с Тимом Алленом

  /   Обновлено: 16 января 2022 02:48
Общество
Disney+ покажет мини-сериал о Санте Клаусе по мотивам одноименной франшизы с Тимом Алленом
pixabay.com

Лос-Анджелес, 16 января. Стриминговый сервис Disney+ принял решение продолжить популярную франшизу «Санта-Клаус» в виде мини-сериала. Главная роль вновь достанется Тиму Аллену.

Сюжет проекта расскажет о 64-летнем Санте, который решил отойти от своей должности. В компании с эльфами и своей семьей он отправится на поиски подходящего преемника, передает портал Deadline.

Роль Санты, или Скотта Кэлвина, Тим Аллен исполнит уже в четвертый раз. Первая часть полнометражного фильма вышла в 1994 году. Продолжения мир увидел в 2002 и 2006 годах. Все три проекта оказались кассовыми и принесли большой успех.

Исполнительным продюсером выступит Джек Бердитт, который уже имел опыт работы с Алленом в сериале «Последний настоящий мужчина». Сам актер же, помимо главной роли, станет еще и продюсером проекта. Сроки написания сценария и дата выхода сериала в свет пока что не уточнялись.

В скором времени Disney+ порадует поклонников анимационной студии Pixar. Новый мультфильм «Я краснею» выйдет 16 марта.

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