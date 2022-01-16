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Капитан «Вашингтона» Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в пустые ворота

Спорт
Капитан «Вашингтона» Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в пустые ворота
nhl.com  /  NHL

Нью-Йорк, 16 января. «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:0 в матче НХЛ. Вклад в победу гостей внес и российский капитан Александр Овечкин, который сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 11 шайб.

Россиянин также провел 1235-й матч за карьеру в Национальной хоккейной лиге, благодаря чему попал в топ-100 в истории чемпионата по этому показателю. Под занавес третьего периода Овечкин установил окончательный счет встречи, поразив точным ударом пустую «калитку» хозяев.

Александр Овечкин также сократил отставание от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. У легендарного канадского форварда 56 таких голов, а располагающийся на второй строчке россиянин забросил свою 45-ю шайбу.

Двумя днями ранее Овечкина выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ. На данный момент известны по десять хоккеистов из каждой команды, а последнего игрока предстоит выбрать фанатам.

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хоккей нхл овечкин Гретцки
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