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Диетолог Манакер: чернослив поможет притупить тягу к сладкому

Общество
Диетолог Манакер: чернослив поможет притупить тягу к сладкому
pixabay.com

Вашингтон, 16 января. Некоторые люди чувствуют тягу к сладкому и подавляют это ощущение конфетами и менее полезными продуктами. Американский диетолог Лорен Манакер посоветовала попробовать чернослив.

Чернослив по своей природе сладкий, поэтому способен удовлетворить аппетит сладкоежек. Но в отличие от конфет данный продукт содержит натуральные антиоксиданты, витамины и минералы. В состав каждого плода входит 0,5 грамма клетчатки, пишет Eat This, Not That.

Ученые провели исследование о влиянии чернослива на организм. Добровольцы, которые ели эти фрукты, оставались менее голодными и потребляли низкое количество калорий, чем те, кто перекусывал мармеладом или изюмом.

Тягу к сладкому поможет снизить и индийское растение джимнема лесная. Экстракт кустарника помогает снизить уровень сахара в крови и поддерживает его на оптимальном уровне, пишет издание Daily Mail.

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