Печатные СМИ на Украине теперь будут издаваться только на национальном языке

Киев, 16 января. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступает в силу на территории страны с 16 января. В связи с этим печатные издания теперь будут издаваться только на нем.

Распространять информацию на любом другом языке украинские СМИ смогут лишь при соблюдении ряда правил. В частности, среди них требование издавать тираж одновременно и на государственном. При этом печатные издания на украинском языке должны составлять не менее 50% от всего ассортимента.

Подобный закон не раз подвергался критике как украинской оппозицией, так и российскими политиками. Например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подобным дискриминационными решениями власти Киева внесут раздор между своими гражданами.

Под соответствующие запреты также попадают и телевизионные программы Украины. Так, телеведущая не смогла задать гостю вопрос на русском языке из-за статьи в законодательстве.