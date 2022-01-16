Машинист бульдозера может стать самым востребованным специалистом на Дальнем Востоке

Хабаровск, 16 января. Самые востребованные профессии на Дальнем Востоке в будущем будут связаны с добычей угля, металлических руд, нефти и газа, а также лесной промышленностью и машиностроением. Такие данные следуют из навигатора на 2022-2027 года, разработанного корпорацией развития региона.

Рост занятости на угольной промышленности, согласно прогнозу, составит 20-25 процентов. В связи с этим среди наиболее востребованных специалистов окажутся машинисты бульдозеров и экскаваторов, горнорабочие и электросварщики. Сейчас зарплата на данных должностях составляет порядка 106,2 тысячи рублей, передает агентство «Прайм».

Такой же процент по росту занятости прогнозируется и в отрасли рыболовства и аквакультуры. В список самых востребованных профессий войдут матросы, механики и штурманы.

Рост занятости ожидается и в сфере добычи и переработки нефти и газа. Отрасль будет остро нуждаться в квалифицированных слесарях, инженерах и операторах. Согласно расчетам, на данный момент средняя зарплата в этой сфере составляет 141 тысячу рублей.

Похожие прогнозы публикует корпорация относительно лесной промышленности и машиностроения. В связи с этим отраслям потребуются специалисты в области вала леса, управления тракторами, а также судоремонта, сборки корпусов и сварки ручной работы.

Существует миф, что для более эффективного поиска работа лучше выбирать осень или весну. Подобные убеждения развеял HR-специалист Ильгиз Валинуров.