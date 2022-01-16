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Австрийский политолог Манготт предположил, кто на самом деле виноват в газовом кризисе

Экономика
Австрийский политолог Манготт предположил, кто на самом деле виноват в газовом кризисе
ФБА «Экономика сегодня»

Вена, 16 января. Россия выполняет все обязательства по поставкам газа по контрактам в европейские страны. Газовый кризис при этом мог возникнуть как из-за природных условий, так и из-за политики США, обратил внимание австрийский политолог, эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт.

Европа на данный момент переживает тяжелый энергетический кризис. Весь год в западных странах сохранялись сложные климатические условия, а в Азии — сильный экономический рост. Это в частности могло привести к увеличению цен на газ, отметил Манготт. При этом заявления ряда политиков, что решения России вызвали газовый кризис, не совсем верные.

«Нужно отметить, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа по контрактам. То есть весь газ, который Европа заказала у России, она получает. Вот только Россия отказывается осуществлять дополнительные поставки в Европу», — подчеркнул Манготт в интервью РЕН ТВ.

Манготт справедливо отметил, что российская компания никому ничего не должна и не обязана совершать дополнительные поставки. Эксперт задался вопросом, почему все говорят о мнимой вине РФ, но не требуют аналогичных действий, например, от США, которые обязались обеспечить своих стратегических партнеров природным газом и не сдержали обещаний.

Ранее авторы Wall Street Journal писали, что Европа не сможет ввести санкционные ограничения против Москвы в случае кризиса ее отношений с Вашингтоном. По их мнению, регион слишком зависит от российского газа и нефти.

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