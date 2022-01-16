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Экс-глава СУ СБУ Вовк: Зеленский может пойти на обман и добиться встречи с Путиным

  /   Обновлено: 16 января 2022 01:49
Политика
Экс-глава СУ СБУ Вовк: Зеленский может пойти на обман и добиться встречи с Путиным
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 16 января. Президент Украины Владимир Зеленский может добиться встречи с российским лидером Владимиром Путиным, если уволит министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и отправит в Донбасс переговорщиков.

Соответствующее заявление в эфире телеканала «Наш» сделал бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. Он посоветовал Киеву сменить риторику и перестать распространять фейки о России.

Отправка переговорщиков в Донбасс необходима, чтобы признать глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника недоговороспособными. Только после этого Зеленский сможет попросить о встрече с Путиным, полагает Вовк.

«"У нас есть закон о недопущении привлечения людей к ответственности". Там три-четыре миллиона человек, они что, все террористы? У нас есть закон о проведении выборов, но мы не знаем, как провести — давайте говорить. Вот тогда, я думаю, Путин примет или встретится с ним в другом месте», заключил экс-глава Следственного управления СБУ.

Владимир Зеленский ранее провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Киеве. Украинский лидер поприветствовал высокопоставленного гостя радостным поклоном.

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