Лепс взволновал поклонников грустным празднованием одиночества после развода

Москва, 16 января. Музыкант Григорий Лепс после развода с молодой бизнесвумен Анной Шаплыковой все чаще говорит о своих чувствах в соцсетях. Артист опубликовал необычный снимок и сообщил, что празднует одиночество.

Грустный певец расположился за обеденным столом. Он подпер рукой голову и печально уставился в одну точку. На фото перед Лепсом стоит пустая тарелка и бокал с прозрачной жидкостью.

«Одиночество — тоже праздник», — подписал снимок Лепс.

Pr Scr instagram.com / Pr Scr instagram.com @gvleps

Поклонники начали активно поддерживать кумира и писать слова поддержки. Они заверили, что все пройдет и наладится. Пользователи Сети также попросили Лепса не злоупотреблять алкоголем. Нашлись и те, кто увидел в посте попытку привлечь к себе внимание бывшей супруги.

«Бедненький, как ведь жалко…», — написал юзер.

«Вы только не злоупотребляйте, пожалуйста», — попросил поклонник.

«Мы сами выбираем: одиночество это или свобода», — заявил пользователь Сети.

«Берегите себя, Григорий! Все проходит, и это пройдет!» — заверил подписчик.

Григорий Лепс ранее улетел в Милан, где снялся в пикантной фотосессии. Музыкант обнародовал несколько кадров, на которых его запечатлели в полураздетом виде с необычной прической.