Блинкен и Боррель договорились выступать «единым фронтом» против России

Москва, 16 января. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили Украину и диалог с Россией.

Боррель и Блинкен договорились продолжать совместную работу ЕС и США по событиям, связанным с Россией и Украиной. Вместе с этим они подтвердили готовность выступать «единым фронтом» против Москвы.

«Тесная координация между ЕС и США по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне», — уточнили в Европейской службе внешних связей.

Собеседники заявили, что готовы продолжать диалог с Россией. Однако для этого он «не должен идти в ущерб свободе и суверенитету участников трансатлантического сообщества и их союзников».

Россия и Запад на этой неделе провели серию консультаций по гарантиям безопасности. Переговоры проходили в три этапа. В минувший понедельник прошла встреча российской и американской делегаций в Женеве, а 12 января в Брюсселе началось заседания Совета Россия — НАТО. Завершающий этап состоялся 13 января на венской площадке ОБСЕ.