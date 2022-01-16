Гинцбург сообщил о начале испытаний препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител

Москва, 16 января. Испытания нового отечественного препарата против коронавирусной инфекции начались в России. Соответствующее заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Данный препарат против COVID-19 создан на основе моноклональных антител. Подчеркивается, что сперва Центр Гамалеи должен провести первую и вторую фазы испытаний. По словам Гинцбурга, это займет от трех с половиной до четырех месяцев, передает ТАСС.

«Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — добавил директор Центра Гамалеи.

Также ранее Гинцбург сообщил, что образец российской вакцины «Спутник V», способной защищать от омикрон-штамма коронавируса, практически готов. По словам главы Центра Гамалеи, замена действующего препарата на адаптированный под новую мутацию займет до трех месяцев.