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Сенатор Пушков озвучил общий признак бывших советских республик

  /   Обновлено: 16 января 2022 01:01
Политика
Сенатор Пушков озвучил общий признак бывших советских республик
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 16 января. Украина, Латвия, Литва и Молдавия теряют своих граждан, которые активно уезжают за рубеж. Об этом заявил в своих соцсетях сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал новость о «старении» Молдавии. К 2025 году число молодых граждан страны может сократиться вдвое. Российский парламентарий отметил, что эта тенденция затронула и другие бывшие советские республики.

«Депопуляция, то есть потеря населения прежде всего за счет отъезда за рубеж, — общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Латвия, Литва и Молдавия. В случае с прибалтийскими республиками — таковы последствия их развития за последние 30 лет. Украину эта участь постигла после госпереворота 2014 года», — написал Пушков.

Сенатор ранее напомнил Молдавии о необходимости платить «Газпрому» за поставки голубого топлива. Москва и Кишинев заключили новый контракт, однако это не означает прощение всех долгов.

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