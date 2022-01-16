Аналитик Гришунин оценил влияние вакцинации от COVID-19 на экономику России

Москва, 16 января. Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что прививочная кампания поспособствовала снижению давления на экономику в стране. Так ли это на самом деле, рассказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Как заявил ранее Мишустин, открывая XIII Гайдаровский форум, вакцинация снизила давление на экономику страны. Однако вместе с этим возник дисбаланс, который был преодолен благодаря помощи бизнесу и гражданам. По словам Гришунина, прививочная кампания позволила добиться восстановительного роста ВВП в России в 4,2%, рассказал он «Известиям».

«Вакцинация от COVID-19, безусловно, снизила давление на экономику. Наличие вакцин позволяет не вводить "сплошной" локдаун, а ограничиваться "точечными" методами реагирования, например ограничением массовых мероприятий или переводом сотрудников на удаленную работу», — заявил специалист.

Однако он также допустил, что распространение штамма «Омикрон» способно привести к новым вызовам, на которые предстоит отвечать. Как отметил Гришунин, существует неопределенность, связанная с темпами распространения и тяжестью заболеваемости COVID-19 из-за новой мутации. Однако он добавил, что в целом благодаря вакцинации фактор эпидемии отошел на второй план.

Также ранее вероятность введения полного локдауна в России из-за распространения омикрон-штамма коронавируса оценил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он выразил уверенность, что необходимость введения подобных мер в стране отсутствует.