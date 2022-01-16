Житель Королевства Тонга решил побоксировать с пальмой во время цунами

Нукуалофа, 16 января. Мощное цунами обрушилось на берег Королевства Тонга. Один из местных жителей снял на видео, что делают его земляки во время страшного природного явления.

Молодой человек в синем спасательном жилете за считанные секунды до обрушения стихии начал колотить пальму кулаками. На кадрах видно, что рядом с парнем находятся еще несколько человек с палками для селфи. Они бегут от волны и снимают происходящее на мобильные телефоны.

Вода все же догнала людей и снесла их с ног. Боксер попытался ухватиться за пальму, но не удержался. Когда волна прошла жители Тонги поднялись и начали радоваться.

Вулкан в полинезийском государстве Тонга ранее начал извергаться. Это привело к затоплениям улиц в американском городе Санта-Круз, штат Калифорния. Сильные волны также доходят до Гавайев и переворачивают лодки.