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Житель Королевства Тонга решил побоксировать с пальмой во время цунами

  /   Обновлено: 16 января 2022 00:50
Происшествия
Житель Королевства Тонга решил побоксировать с пальмой во время цунами
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Нукуалофа, 16 января. Мощное цунами обрушилось на берег Королевства Тонга. Один из местных жителей снял на видео, что делают его земляки во время страшного природного явления.

Молодой человек в синем спасательном жилете за считанные секунды до обрушения стихии начал колотить пальму кулаками. На кадрах видно, что рядом с парнем находятся еще несколько человек с палками для селфи. Они бегут от волны и снимают происходящее на мобильные телефоны.

Вода все же догнала людей и снесла их с ног. Боксер попытался ухватиться за пальму, но не удержался. Когда волна прошла жители Тонги поднялись и начали радоваться.

Вулкан в полинезийском государстве Тонга ранее начал извергаться. Это привело к затоплениям улиц в американском городе Санта-Круз, штат Калифорния. Сильные волны также доходят до Гавайев и переворачивают лодки.

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бокс цунами пальма тонга
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