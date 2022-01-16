Ученики Градского почтили память покойного композитора шикарным выступлением

Москва, 16 января. Артисты театра «Градский-Холл» выступили в эфире программы «Что? Где? Когда?». Свой выход на сцену они посвятили покойному композитору Александру Градскому.

Выступление подопечных мэтра состоялось в одном из новогодних выпусков телевизионного клуба. Артисты исполнили песню под названием «Вот так папа пел», посвятив ее Градскому, который ушел из жизни в конце ноября прошлого года.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от номера вокалистов. Некоторые вовсе отметили, что это было лучшим из того, что им когда-либо удавалось услышать. Видео с выступлением опубликовано YouTube-аккаунтом Первого канала.

«Порвали зал», — восхитился комментатор.

«Лучшее, что я слышал», — добавил второй.

"Молодцы! Это лучшее признание в любви Градскому! Даже гордость берет", — отметил пользователь.

Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной его смерти стал инфаркт головного мозга, композитора похоронили на Ваганьковском кладбище. Градский до последнего был наставником в шоу «Голос»1, многие вовсе предложили закрыть программу после его смерти. В настоящее время организаторы проекта рассматривают три варианта замены артиста.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента