ABC News: захвативший синагогу американец требует отпустить из тюрьмы сестру-террористку

Колливилл, 16 января. Мужчина, взявший в заложники раввина и прихожан синагоги, требует освободить из тюрьмы свою сестру, осужденную за терроризм. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на источник.

Родственницу захватчика приговорили к 86 годам лишения свободы. По данным СМИ, она убила агента ФСБ и занималась террористической деятельностью. Женщина находится на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе.

Американец, захвативший синагогу Бет Исраэль в Колливилле угрожает взрывчаткой. Правоохранительные органы ведут с преступником переговоры.

Новость о захвате появилась примерно в 11:30 часов по местному времени. Инцидент попал на запись прямого эфира службы. Ворвавшийся в здание синагоги мужчина прокричал, что готов умереть и убьет любого, кто попытается сбежать. Сотрудники полиции и спецназ работают на месте происшествия и просят местных жителей не покидать свои дома.