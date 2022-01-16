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ABC News: захвативший синагогу американец требует отпустить из тюрьмы сестру-террористку

Происшествия
ABC News: захвативший синагогу американец требует отпустить из тюрьмы сестру-террористку
Global Look Press  /  Marty Bicek / ZUMAPRESS.com

Колливилл, 16 января. Мужчина, взявший в заложники раввина и прихожан синагоги, требует освободить из тюрьмы свою сестру, осужденную за терроризм. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на источник.

Родственницу захватчика приговорили к 86 годам лишения свободы. По данным СМИ, она убила агента ФСБ и занималась террористической деятельностью. Женщина находится на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе.

Американец, захвативший синагогу Бет Исраэль в Колливилле угрожает взрывчаткой. Правоохранительные органы ведут с преступником переговоры.

Новость о захвате появилась примерно в 11:30 часов по местному времени. Инцидент попал на запись прямого эфира службы. Ворвавшийся в здание синагоги мужчина прокричал, что готов умереть и убьет любого, кто попытается сбежать. Сотрудники полиции и спецназ работают на месте происшествия и просят местных жителей не покидать свои дома.

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