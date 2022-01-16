Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 00:28
00:22
Происшествия
ABC News: захвативший синагогу американец требует отпустить из тюрьмы сестру-террористку
00:21
Общество
BadComedian рассказал, какой фильм он ждет больше всего в онлайн-кинотеатрах
00:15
Происшествия
Около 30 КамАЗов образовали огромную очередь к снегоплавильне на Мебельной
00:02
Общество
Захарова поставила на место обидевшегося на МИД России Венедиктова
00:02
Политика
Генерал СБУ Вовк: США нагнетают обстановку вокруг мнимого «вторжения» России на Украину
00:02
Общество
Пророк Вильегас предрек миру ядерную войну с участием четырех сильнейших держав
00:02
Общество
Врач из Дагестана предупредила вегетарианцев о риске возникновения малокровия
23:56
Происшествия
Девушка и ребенок получили травмы в ДТП с участием двух автомобилей под Тверью
23:54
Спорт
Звезды хоккея сыграли вничью с дворовой командой в Подмосковье
23:53
Политика
Зеленский начал встречу с Алиевым с торжественного поклона
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

BadComedian рассказал, какой фильм он ждет больше всего в онлайн-кинотеатрах

Общество
BadComedian рассказал, какой фильм он ждет больше всего в онлайн-кинотеатрах
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Москва, 16 января. Российский блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал своим подписчикам о самом ожидаемом фильме в онлайн-кинотеатрах. Им стал боевик «Московская жара».

Фильм «Московская жара» совсем скоро выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Новостью о премьере поделился исполнитель главной роли Александр Невский. Блогер BadComedian незамедлительно прокомментировал этот анонс.

«Единственный релиз в онлайн кинотеатрах, который я жду», — написал Баженов в своем Telegram.

Боевик «Московская жара» был снят еще в 2013 году. BadComedian уже делал обзор на этот фильм девять лет назад. Тогда он высмеял Александра Невского и саму кинокартину. Сегодня видеоролик на канале BadComedian собрал свыше шести миллионов просмотров. Теперь «Московская жара» выходит в онлайн-кинотеатре.

Евгений Баженов недавно решил рассказать, как он встретил 2022 год. Во время выходных он не забывал о своей работе. Блогер BadComedian смотрел «плохие фильмы» и получал от них удовольствие.

Вернуться назад
Все новости / Общество / BadComedian рассказал, какой фильм он ждет больше всего в онлайн-кинотеатрах
фильм badcomedian московская жара
Комментировать