BadComedian рассказал, какой фильм он ждет больше всего в онлайн-кинотеатрах

Москва, 16 января. Российский блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал своим подписчикам о самом ожидаемом фильме в онлайн-кинотеатрах. Им стал боевик «Московская жара».

Фильм «Московская жара» совсем скоро выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Новостью о премьере поделился исполнитель главной роли Александр Невский. Блогер BadComedian незамедлительно прокомментировал этот анонс.

«Единственный релиз в онлайн кинотеатрах, который я жду», — написал Баженов в своем Telegram.

Боевик «Московская жара» был снят еще в 2013 году. BadComedian уже делал обзор на этот фильм девять лет назад. Тогда он высмеял Александра Невского и саму кинокартину. Сегодня видеоролик на канале BadComedian собрал свыше шести миллионов просмотров. Теперь «Московская жара» выходит в онлайн-кинотеатре.

Евгений Баженов недавно решил рассказать, как он встретил 2022 год. Во время выходных он не забывал о своей работе. Блогер BadComedian смотрел «плохие фильмы» и получал от них удовольствие.