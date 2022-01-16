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Захарова поставила на место обидевшегося на МИД России Венедиктова

Общество
Захарова поставила на место обидевшегося на МИД России Венедиктова
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 16 января. МИД РФ не скрывает информацию о россиянах, отбывающих наказание в тюрьмах Белоруссии. На это указала официальный представитель ведомства Мария Захарова в ответ на обвинительный пост главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Журналист раскритиковал МИД РФ после пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова. Он пожаловался, что представителю издания «Эхо Москвы» не дали задать вопрос. Венедиктов также рассказал, что именно радиостанция хотела спросить у дипломата.

«Что же делает МИД, когда уже за десятки пошел счет российских граждан, которые сидят в белорусских тюрьмах?» — именно такой вопрос Венедиктов намеревался задать на пресс-коференции.

Захарова поставила на место обидевшегося на МИД России Венедиктова
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Мария Захарова обратила внимание на тираду журналиста и мастерски разоблачила ее. Она обратила внимание, что аккредитация на мероприятия была свободной. Модераторы давали равную возможность задать свои вопросы и журналистам из зала, и тем, кто присутствовал в дистанционном формате. Представителей прессы предупредили, что Лавров физически не сможет ответить на все вопросы в рамках пресс-конференции. В связи с этим прошедшие аккредитацию издания получат ответы в письменной форме.

«А теперь главное. Про сотни, а не десятки, как вы до сих пор полагаете, российских граждан, отбывающих наказание в Белоруссии, рассказал именно МИД», — заключила Захарова.

Она также напомнила, что МИД России регулярно проводит брифинги, в ходе которых любое издание может задать свой вопрос. Дипломат посоветовала Венедиктову не делать вид, что «Эхо Москвы» обидели.

ФАН ранее провел прямую трансляцию ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова в Москве. Она длилась почти три часа, за это время министр ответил на 28 вопросов.

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белоруссия захарова разоблачение венедиктов
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