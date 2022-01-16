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Генерал СБУ Вовк: США нагнетают обстановку вокруг мнимого «вторжения» России на Украину

Политика
Генерал СБУ Вовк: США нагнетают обстановку вокруг мнимого «вторжения» России на Украину
wikipedia.org  /  CC BY 3.0

Киев, 16 января. Заявления западных СМИ и политиков о готовящемся «вторжении» России на Украину не имеют ничего общего с реальным положением дел и преследует цели по нагнетанию обстановки. Об этом заявил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

По его словам, у Москвы нет планов нападать на соседнее государство, так как подобные действия не одобрил бы российский народ, имеющий множество друзей и родственников среди украинцев. При этом западных политиков, в том числе заместителя госсекретаря Викторию Нуланд, Вовк обвинил в намеренном нагнетании обстановки, чтобы оправдать свои действия на территории Украины.

«Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки», — объяснил Вовк.

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на регулярные вбросы Белого дома о сроках нападения Москвы на Украину. По словам российской дипмиссии, американская пропаганда действует по определенной тактике, пытаясь вызвать информационный бум в мировом сообществе.

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