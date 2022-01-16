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Пророк Вильегас предрек миру ядерную войну с участием четырех сильнейших держав

Общество
Пророк Вильегас предрек миру ядерную войну с участием четырех сильнейших держав
Федеральное агентство новостей

Лиссабон, 16 января. Мир не сможет избежать Третьей мировой войны, которая будет заключаться в ядерном конфликте. Об этом заявил португальский предсказатель Орасио Вильегас.

Главными участниками конфликта, по его мнению, станут США, Северная Корея, Китай и Россия. Однако развяжет Третью мировую войну бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, считает пророк.

При этом в предсказании Вильегаса есть некоторые недочеты, передает "Слово и Дело". Он заявлял, что война должна была начаться еще в 2017 году, когда в мире существенно возрос градус напряженности. Сторонники предсказателя не удивились, что дата оказалась неверная, так как расстановка сил в мире на сегодняшний день осталась прежней, поэтому провидец мог просто ошибиться с годом.

Вильегас напомнил, что его предсказание об итогах выборов президента США в 2016 году. В то время как все отдавали победу Хиллари Клинтон, предсказатель был уверен, что победу одержит именно Трамп и неоднократно заявлял об этом.

Недавно было обнародовано предсказание Нострадамуса о предвестнике Третьей мировой войне. Согласно пророчеству, прохождение крупного небесного тела рядом с Землей ознаменует начало глобального мирового конфликта.

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Дональд Трамп ядерная война третья мировая война орасио вильегас
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