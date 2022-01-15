Девушка и ребенок получили травмы в ДТП с участием двух автомобилей под Тверью

Тверь, 15 января. Столкновение иномарки и отечественного автомобиля произошло на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области. В результате аварии пострадали девушка и восьмилетний ребенок.

Автомобили столкнулись на 364-м километре трассы «Балтия» в Западнодвинском районе 15 января. За рулем SsangYong находился 65-летний водитель. Он стал обгонять фуру, выехал на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ-2115.

В результате аварии пострадали пассажиры отечественного автомобиля. Прибывшие к месту случившегося медики госпитализировали 19-летнюю девушку и восьмилетнюю девочку в больницу. Как отметили в УГИБДД по Тверской области, водители были трезвые.

Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошло в Тюменской области 15 января. В результате ДТП погибли две женщины и мужчина. Водителя госпитализировали в реанимацию.