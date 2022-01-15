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Звезды хоккея сыграли вничью с дворовой командой в Подмосковье

  /   Обновлено: 15 января 2022 23:54
Спорт
Звезды хоккея сыграли вничью с дворовой командой в Подмосковье
Харовский хоккейный клуб

Путилково, 15 января. Легенды российского хоккея провели товарищеский матч с «Командой двора» 15 января в деревне Путилково в Красногорском районе Московской области.

За любителей выступали местные жители. Тренирует команду Максим Петров, который является сыном легендарного хоккеиста Владимира Петрова. В состав звезд вошли семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов и другие. Встречу, завершившуюся со счетом 3:3, прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо звёздам и всем, кто участвовал в этом ярком матче. Этот спорт у нас очень любят и взрослые, и ребята, а мы помогаем — в этом сезоне залили больше 250 хоккейных коробок по области», — написал Воробьев в своем Instagram.

Недавно в исправительной колонии Бурятии состоялся турнир среди осужденных женщин по хоккею с шайбой и мячом. При этом вместо клюшек осужденным для игры выдали швабры.

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