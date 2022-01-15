Зеленский начал встречу с Алиевым с торжественного поклона

Киев, 15 января. Президент Украины Владимир Зеленский услужливо поклонился прибывшему в Киев с рабочим визитом лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву при встрече. Главы двух стран провели переговоры в закрытом формате.

Алиев прибыл к зданию Мариинского дворца, на пороге резиденции его ждал Зеленский. Последний при виде коллеги странно вздернул руками, будто ждал объятий. После украинский лидер положил левую руку на грудь и поклонился гостю пока президент Азербайджана шел по красной ковровой дорожке.

Prnt Scr YouTube / Prnt scrn Алексей ПЕЧИЙ

Ильхам Алиев, судя по всему, был не готов к такому жесту. Из вежливости он на ходу приложил руку у груди и кивнул в качестве приветствия. Президенты на считанные секунды остановились на крыльце, чтобы репортеры успели их запечатлеть, а после вошли в здание.

Зеленский практически неотрывно снизу вверх смотрел на Алиева, пока лидеры шли в комнату для переговоров. По дороге они обменивались какими-то приветственными фразами. Когда президенты оказались в креслах за круглым столом, гость отметил красоту Мариинского дворца. Зеленский поблагодарил за комплимент, стараясь вести себя как хозяин. Однако было видно, что бывший комик изрядно волнуется.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский за несколько лет до своего избрания на пост президента советовал украинцам не голосовать за него. Он отметил, что не стоит «вестись» на хорошо раскрученную рекламу.