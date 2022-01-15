Представитель ВОЗ Вуйнович: омикрон-штамм не опаснее своих предшественников

Москва, 15 января. Штамм коронавируса «Омикрон» менее опасен, чем предыдущие мутации SARS-CoV-2. к такому выводу пришла представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Штамм «Омикрон» изначально был обнаружен на территории Южно-Африканской Республики. После этого его выявили в нескольких европейских странах. Омикрон-штамм отличается от предыдущих версий коронавируса большим количеством мутаций.

«Есть сейчас доказательства, что, кажется, "Омикрон" менее серьезный, чем предыдущие штаммы, но это не значит, что он несерьезный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания», — заявил Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Представитель ВОЗ также отметила, что организация в конце декабря получила все необходимые документы от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по одобрению вакцины «Спутник V». По ее словам, инспекции пройдут уже в феврале.