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Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото чемпионата Европы

Спорт
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото чемпионата Европы
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Таллин, 15 января. Фигуристка Камила Валиева, выступающая в текущем году на чемпионате Европы от России, стала победительницей турнира. Свою программу она готовила под руководством Этери Тутберидзе.

В сумме за две программы Валиева набрала 259,06 балла. Остальные места пьедестала также достались российским спортсменкам. Второе место заняла Анна Щербакова с результатом в 237,42 балла, а бронзу завоевала Александра Трусова. За свою программу она набрала 234,36 балла.

В остальных дисциплинах золотые медали также достались российским фигуристам. Чемпионом Европы среди мужчин стал Марк Кондратюк, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали первое место в спортивных танцах.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Таллине. Завершился он 16 января.

Золотые медали в дисциплине танцы на льду достались паре Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. В сумме они набрали 217,96 балла.

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фигурное катание победительница Камила Валиева чемпионат европы - 2022
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