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Опубликовано фото с места захвата синагоги боевиком в Техасе

Происшествия
Опубликовано фото с места захвата синагоги боевиком в Техасе
Global Look Press  /  Jake Handegard / The Photo Access

Колливилль, 15 января. Боевик взял в заложники прихожан синагоги Бет Исраэль в городе Колливилль. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и спецназа.

Сигнал об инциденте поступил в правоохранительные органы утром 15 января. В настоящее время у здания синагоги находится несколько полицейских автомобилей, стражи порядка пытаются вести переговоры со злоумышленником. Фотографию с места происшествия опубликовал Адир Крафман в соцсети Twitter.

«Ситуация с заложниками в храме Конгрегации Бет Исраэль в Колливилле, штат Техас. Стрелявший, по-видимому, вошел в синагогу во время субботней службы», — говорится в подписи к снимку.

Опубликовано фото с места захвата синагоги боевиком в Техасе
prnt scr Twitter / prnt scr Twitter @adirkrafman

Ранее стало известно, что вооруженный преступник пригрозил убить всех заложников, если кто-то попытается войти в здание синагоги. Соответствующее заявление он сделал в ходе прямого эфира, который велся с места преступления.

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техас заложники синагога
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