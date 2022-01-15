Политолог Рар указал на проигрышный подход Европы в газовых контактах с Россией

Москва, 15 января. Европа преследует провальную политику в дискуссиях с Россией по газовому вопросу. Такое мнение выразил немецкий политолог, журналист-международник Александр Рар в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Во время нового выпуска программы эксперт заявил, что на данный момент игроки начали вести борьбу за будущую структуру европейского рынка голубого топлива. В свою очередь, у Москвы и Брюсселя на этот счет совсем разные позиции.

«России нужны контракты, чтобы знать сколько европейцы будут покупать газа, потому что нужно вкладывать в разработку и транспортировку. А Европа говорит: это так раньше было, а сейчас поставляйте на спотовый рынок, захотим купим, захотим нет. Какой бизнесмен на такие дела идет?» — задался вопросом политолог.

Александр Рар также ранее заявлял, что мир может стать мультиполярным после объединения членов Совбеза ООН. По его словам, сама идея мультиполярности изначально принадлежала президенту России Владимиру Путину.