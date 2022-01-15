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РФПИ ожидает результатов инспекции от ВОЗ по «Спутнику V»

  /   Обновлено: 15 января 2022 23:21
Общество
РФПИ ожидает результатов инспекции от ВОЗ по «Спутнику V»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V». Об этом заявила ее представитель в России Мелита Вуйнович.

Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге назвал примерные сроки сертификации российской вакцины. По его словам, это может произойти в первом квартале 2022 года.

«30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», — заметила Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что скоро появятся первые итоги исследований об эффективности «Спутника V» против штамма коронавируса «Омикрон». По его словам, препарат защищает от госпитализации и смертельных исходов при его мутации.

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воз рфпи мелита вуйнович Спутник V
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