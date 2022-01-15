Прихожане синагоги оказались в заложниках на территории техасского Колливилля

Колливилль, 15 января. Неизвестный мужчина захватил заложников в синагоге Бет Исраэль в Колливилле. На месте случившегося работает спецназ Техаса, сообщили в местной полиции.

Захват прихожан произошел 15 января, рассказали правоохранители в Twitter. Позже новость появилась в BNO. Первые сообщения были опубликованы в 11:30 по местному времени.

Ситуация продолжилась и спустя два часа после первых сообщений. Как стало известно, инцидент транслировался в прямом эфире из синагоги. Боевик пригрозил, что попытки войти в здание обернутся массовой смертью. Полиция припарковалась у близлежащей школы, на месте работает спецназ. Жителей попросили оставаться внутри здания.

Подобный инцидент произошел на днях в одном из японских ресторанов. Злоумышленник взял в заложники директора общепита. Известно, что житель Токио имел при себе нож. До прибытия полиции он забаррикадировался в здании.