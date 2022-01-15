Известный итальянский модельер Нино Черрути ушел из жизни на 92-м году

Турин, 15 января. Скончался известный итальянский модельер и бизнесмен Нино Черрути. Он ушел из жизни в возрасте 91 года, соответствующую информацию подтвердил AFP источник в индустрии моды.

Сообщается, что Черрути скончался в больнице Верчелли, расположенной в итальянском регионе Пьемонт. Как пишет местная газета Corriere della Sera, ранее его госпитализировали для проведения операции на тазобедренном суставе.

Черрути являлся одной из главных фигур мужской моды готовой одежды в XX веке. Итальянский модельер одевал множество звезд Голливуда, а его стиль сочетал в себе одновременно элегантность и непринужденность. Также Черрути является основателем собственного дома высокой моды Cerruti.

Также ранее по неизвестной причине скончался испанский архитектор Рикардо Бофилл. Он умер в возрасте 82 лет в Барселоне, прощальная церемония назначена на 26 и 27 января, она пройдет в офисе RBTA.