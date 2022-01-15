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Sohu: США никогда не создадут аналог российского истребителя МиГ-31

Армия
Sohu: США никогда не создадут аналог российского истребителя МиГ-31
mil.ru

Пекин, 15 января. Истребитель МиГ-31 является полезным оружием для России в борьбе с воздушными и морскими целями. Почему США никогда не займутся разработкой аналога такой авиации, рассказали в Sohu.

МиГ-31 чаще всего используется в российской армии. Новую версию истребителя оснастили новым двигателем, цифровым управлением, ЖК-индикаторами в кабине. И сейчас инженеры заложили в эту авиацию характеристики, необходимые для патрулирования большой территории страны.

Самолет способен перехватывать бомбардировщики противников, долгое время лететь со скоростью 2,3 маха. Как отметили китайские аналитики, США не будут создавать подобный МиГ-31 истребитель.

У Вашингтона нет спроса на подобные самолеты. Как напомнили в Sohu, МиГ-31 создавался в СССР в качестве ответа на американские угрозы — разведчик Lockheed SR-71 Blackbird, крылатые ракеты и низколетающие самолеты. У США нет таких угроз. И чтобы обеспечивать безопасность стране, им достаточно имеющихся истребителей и авиабаз.

«США считают, что МиГ-31 не является высокопроизводительным истребителем, и его задачи относительно просты. Это не согласуется с концепцией развития американской техники, поэтому для США вполне естественно не производить подобные тяжелые перехватчики», — заключили эксперты.

Недавно экипажи истребителей МиГ-31БМ провели учения на Урале и в Сибири. Летчики отработали задачи по противодействию воздушным целям и осуществили перехват авиации условного противника.

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